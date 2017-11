‘Wonderkind AS Roma beboet na spraakmakend interview’: ‘Forza Roma!’

Patrik Schick is naar verluidt door zijn werkgever AS Roma beboet. De Tsjechische spits, die dit seizoen wordt gehuurd van Sampdoria, gaf in gesprek Reporter Magazin aan dat geld een grote motivatie voor hem is in zijn voetbalcarrière en dat hij hoopt over een paar jaar bij een nog grotere club te spelen dan Roma. De clubleiding van de Italiaanse topclub is niet blij met de uitspraken van de 21-jarige aanvaller.

"Geld zie ik als motivatie. Ik hoop dat ik later, over een paar jaar, naar een nog grotere club kan waar ik logischerwijs nog meer krijg betaald. Die motivatie heeft met altijd erg geholpen. Het is bijna niet mogelijk om hogerop te komen, er zijn maar een paar clubs. Laten we zeggen: Real Madrid, Barcelona of Manchester United", aldus Schick in een interview van afgelopen dinsdag.

Volgens onder meer het Italiaanse Mediaset is sportief directeur Monchi dinsdag naar Boston gevlogen om een gesprek aan te gaan met president James Pallota, onder meer over Schick. Het duo heeft na een lange conversatie besloten om Schick, die vaak wordt bestempeld als 'wonderkind', te beboeten voor zijn uitspraken, zo klinkt het. Schick is al over de sanctie geïnformeerd en vrijdag moet de Tsjech ook nog een gesprek aangaan met trainer Eusebio Di Francesco.

Schick, die dit seizoen wegens blessureleed nog maar één duel heeft gespeeld voor Roma, laat via Instagram weten blij te zijn dat hij het shirt van i Giallorossi mag dragen: "Ik ben trots om hier te zijn en heb er nooit aan gedacht te vertrekken. Ik probeer zo snel mogelijk weer in actie te komen voor de club. Het enige wat ik wil: mijn best doen voor Roma. Forza Roma!"