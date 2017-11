Casillas troeft Robben weer af: ‘In de WK-finale mocht die bal er niet in’

Iker Casillas is dinsdag uitgroepen tot winnaar van de Golden Foot. De doelman van FC Porto is de opvolger van Gianluigi Buffon en troefde spelers als Manuel Neuer, Sergio Ramos, Arjen Robben, Thiago Silva, Luis Suárez, Yaya Touré en Andrea Pirlo af met het winnen van de prijs. De Golden Foot wordt uitgereikt op basis van de voetbalprestaties en de persoonlijkheid van een speler van minstens 28 jaar.

Tijdens het gala van de uitreiking blikte Casillas nog eens terug op zijn loopbaan. "Ik heb altijd veel geluk gehad als voetballer", zei de routinier. "Ik ben dankbaar voor deze sport, die me zoveel vreugde en ook verdriet heeft bezorgd. De mooie momenten zullen me altijd meer bijblijven dan de mindere momenten. Ik heb de kans gekregen om veel mensen blij te maken." De Spanjaard noemt twee beste momenten uit zijn carrière: de gewonnen Champions League met Real Madrid in 2000 en de WK-winst in 2010.

In de finale kroonde Casillas zich tot een van de Spaanse helden, door een schot van Arjen Robben met zijn teen te keren. "Dat was zo'n moment waar het voetbal je opeens mee confronteert. Een keeper moet zijn troefkaart gebruiken als het nodig is", citeert AS. "Je moet doorgaan tot het laatste fluitsignaal. Die bal mócht niet het net in gaan." Casillas zegt dat hij 'iedere dag' dichter bij zijn pensioen komt, maar blijft ook daarna graag actief in de voetballerij. Op welke manier weet hij nog niet.