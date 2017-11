‘CL-deelname PSG op de tocht door tekort van tientallen miljoenen’

Paris Saint-Germain kende met de spectaculaire transfer van Neymar, de huurdeal met AS Monaco rond Kylian Mbappé en de transfervrije komst van Dani Alves een enerverende zomer en de Franse grootmacht is in de eigen competitie en de Champions League inmiddels aardig op stoom. Achter de schermen is de manier waarop PSG zich op de transfermarkt manifesteerde echter nog steeds onderwerp van gesprek en ook de UEFA heeft zich over de situatie gebogen.

Het Franse radiostation RMC meldt dinsdag dat een delegatie van les Parisiens begin vorige maand naar het Zwitserse Nyon is afgereisd voor een onderhoud met de Europese voetbalbond. De afgevaardigden van de club zouden zich goed hebben voorbereid en alle vragen van de UEFA over de transfers van Neymar en Mbappé naar tevredenheid hebben beantwoord.

De bond heeft dat onderdeel van het onderzoek naar verluidt dan ook afgesloten, maar heeft PSG wel op een ander probleem gewezen. Om te voldoen aan de regels rond de Financial Fair Play, zal de club dit seizoen nog ergens tachtig miljoen euro vandaan moeten zien te halen. RMC verzekert dat de UEFA het tekort niet schrikbarend genoeg acht om PSG meteen uit te sluiten van Champions League-deelname, maar dat dit volgend seizoen wellicht anders kan zijn.

Als de Franse koploper er volgend jaar niet in is geslaagd om het tekort weg te poetsen, of in ieder geval flink omlaag te krijgen, is een van de maatregelen die de UEFA kan nemen uitsluiting van de Champions League voor het seizoen 2018/19. RMC geeft aan dat PSG dit probleem op kan lossen door een aantal spelers te verkopen, waarbij Ángel Di María, Julian Draxler en Lucas Moura de meest logische vertrekkers lijken. De club vreest nu echter wel dat het een zwakke onderhandelingspositie heeft ten opzichte van eventuele geïnteresseerde partijen, aangezien opponenten weten dat PSG een aantal spelers moet verkopen.