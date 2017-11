‘Vitesse dreigt na Bosz en Allach ook Fraser te verliezen aan Israëlische club’

Mo Allach is deze week aangesteld als technisch directeur van Maccabi Haifa. Naar verwachting mag hij op korte termijn een eigen trainer aanstellen, daar de houdbaarheidsdatum van de huidige trainer Guy Luzon zo goed als verstreken is. Volgens De Telegraaf is Vitesse-trainer Henk Fraser topkandidaat om Luzon op te volgen. Allach en Fraser konden bij Vitesse goed door een deur.

Fraser heeft in Arnhem een aflopend contract en Vitesse lijkt geen haast te hebben met de gesprekken voor een nieuwe verbintenis. “Op het trainingskamp in Spanje gaan we daarover met Henk in gesprek, zoals we dat altijd doen”, aldus algemeen directeur Joost de Wit. Voor Allach heeft de club met Marc van Hintum een tijdelijke vervanger gevonden. “Marc is bereid gevonden om dit voor een periode van maximaal acht maanden te doen”, zegt De Wit. “In de tussentijd gaan we op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Uiterlijk op 1 juli keert Marc van Hintum terug in zijn huidige functie als hoofd scouting.”

Hoewel het gat dat Allach achterlaat tijdelijk wordt opgevuld, is een vertrek van Fraser niet ondenkbaar. Net als Allach zou ook Fraser het niet langer pikken dat de Russische commissaris Valery Oyf zich mengt in het technische beleid. “Dat heeft hij tegenover mij niet als reden aangedragen voor zijn vertrek”, aldus De Wit. „Laat ik duidelijk zijn over deze situatie. Er is geen club in Nederland te vinden waar commissarissen of andere mensen in de organisatie niet ook vanuit enthousiasme, betrokkenheid of ambitie hun mening of advies geven.”

De Wit vult aan dat niemand anders dan Allach de verantwoordelijkheid droeg voor het technische beleid bij Vitesse. En de enige persoon die gaat over de opstelling en speelwijze, is Fraser. “Zo gaat het bij Vitesse en zo zal het blijven gaan.”