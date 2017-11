‘Zijn contract bij Ajax loopt over anderhalf jaar af, hoe zou hij nu denken?’

Frenkie de Jong heeft aangegeven in onderhandeling te zijn met Ajax over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2019 en de Amsterdammers willen de talentvolle middenvelder graag langer binden. Volgens De Telegraaf kan De Jong bijtekenen tot medio 2022. Oud-voetballer Kenneth Perez vraagt zich hardop af welke positie de Ajacied inneemt tijdens de onderhandelingen, nu het de club op sportief gebied niet voor de wind gaat.

Onder trainer Marcel Keizer zijn de prestaties tegenvallend en De Jong is niet zeker van een basisplaats. "Zijn contract bij Ajax loopt over anderhalf jaar af. Hoe zou hij nu denken in de contractonderhandelingen? Daar moet je als trainer rekening mee houden", aldus Perez bij Natafelen bij Kees. "Stel dat Ajax kampioen wordt, dan hopen ze op de miljoenen. Maar dat is nu niet meer zeker als je kampioen wordt. Het geld staat op het veld. Frenkie de Jong levert meer geld op dan Lasse Schöne."

Keizer haalde tegen FC Utrecht Donny van de Beek uit de basis ten faveure van Siem de Jong. Klaas-Jan Huntelaar werd in de punt van de aanval vervangen doro Kasper Dolberg. Perez vindt het lastig om structuur te herkennen in het beleid van de coach. "Ook met De Jong en Donny van de Beek kun je zo'n wedstrijd winnen. "Het is voor de spelers onduidelijk. Je wordt dan wel een beetje ongeloofwaardig."