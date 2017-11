Ziekenboeg Feyenoord stroomt voller: Jörgensen uit roulatie met breuk

Nicolai Jörgensen heeft aan de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) een polsbreuk overgehouden, zo meldt Feyenoord zondagmiddag via de officiële kanalen. Jörgensen maakte in Den Haag de openingstreffer en bleef negentig minuten staan, maar bleek achteraf een breuk in zijn pols te hebben opgelopen.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Jörgensen geblesseerd raakt op kunstgras. Door een hamstringkwetsuur, opgelopen op het veld van Excelsior, was hij eerder dit seizoen al anderhalve maand uit de roulatie. Na afloop is de pols van Jörgensen in het gips gezet en het is onzeker of hij tijdens de komende interlandperiode in actie kan komen voor Denemarken.

Feyenoord kampt met meer personele problemen, aangezien ook Bart Nieuwkoop geblesseerd is geraakt. De rechtsback werd in de tweede helft gewisseld en meldt zich maandag niet bij Jong Oranje. Kenneth Vermeer zou tegen ADO hoe dan ook niet in actie zijn gekomen bij Feyenoord, weet RTV Rijnmond. De concurrent van Brad Jones was pas net volledig hersteld van een peesblessure, maar was door zijn enkel geklapt, waardoor zijn plek op de bank werd ingenomen door Justin Bijlow.