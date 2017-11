Conte: ‘Een wonder, we hadden dezelfde spelers die eerder tiende werden’

Chelsea werd vorig seizoen met een ruime voorsprong kampioen van de Premier League, maar dit seizoen hebben the Blues meer moeite. De achterstand op koploper Manchester City is inmiddels opgelopen tot negen punten en afgelopen dinsdag werd er in de Champions League kansloos verloren van AS Roma. De positie van trainer Antonio Conte staat dan ook flink onder druk.

“Ik moet blijven duimen. Eerlijk gezegd denk ik dat ik het met de winst van afgelopen seizoen heb verdiend om de tijd te krijgen. Ik houd er niet van om om tijd te vragen, ik vertel graag de waarheid. De situatie is duidelijk: het is mijn taak om aan de slag te gaan en om alles te geven voor de club”, liet de Italiaan optekenen door verslaggevers. “Als het dan genoeg is, oké. En als het niet genoeg is? Ook oké. Hetzelfde. Ik overleef het wel.”

“Als we denken dat ik alleen maar met mijn vingers hoef te knippen om te zorgen dat we klaar zijn om te vechten, zo simpel is het niet. Afgelopen seizoen was een wonder. Het was een wonder omdat we dezelfde spelers hadden die het seizoen ervoor tiende waren geworden”, sloot Conte af. Chelsea treft zondagmiddag Manchester United, terwijl titelconcurrent Manchester City het opneemt tegen Arsenal.