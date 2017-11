Mourinho: ‘Sommige trainers hebben twaalf prijzen nodig, ik nog eentje’

José Mourinho ging vorig jaar zomer aan de slag bij Manchester United en voegde in zijn eerste seizoen op Old Trafford met het Community Shield, de EFL Cup en de Europa League drie prijzen toe aan zijn toch al uitpuilende prijzenkast. De Portugese manager is echter nog niet tevreden met het aantal trofeeën dat hij wist te winnen en stelt dat hij er in ieder geval nog één extra nodig heeft.

“Ik denk dat 25 prijzen waarschijnlijk de grens is die mensen hebben getrokken voor een succesvolle trainer. Sommige managers hebben nog maar één prijs nodig om de 25 te halen, sommigen hebben 25 prijzen nodig om daar te komen, anderen hoeven er nog maar 4, of 12, sommigen moeten er nog 15 winnen, of 24”, vertelt Mourinho in gesprek met The Sunday Times.

“Ik heb er nu 25, maar ik moet er dus nog eentje winnen om door die grens heen te gaan. Dus misschien als ik één prijs meer win dan 25, zal ik dan een beetje krediet krijgen. Maar dat is geen probleem”, sluit de trainer van the Red Devils af. Manchester United is bijna zeker van het bereiken van de knock-out fase van de Champions League, terwijl het in de Premier League op vijf punten achter koploper Manchester City de tweede plaats bezet. Chelsea is zondagmiddag de volgende tegenstander voor de ploeg van Mourinho.