Keeper van Mainz gaat viraal: ‘Ik zag iets wits, maar het was de penaltystip’

Robin Zentner stond zaterdag ongewild in het middelpunt van de belangstelling. De doelman van FSV Mainz 05 beging een enorme blunder in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-1), waarvan de beelden viraal gingen.

Zentner wilde de bal naar een van zijn verdedigers spelen, maar merkte niet dat het leer een paar meter achter hem was doorgerold. "Het ziet er natuurlijk grappig uit, maar voor mij was het dat op dat moment niet", vertelde de doelman na afloop. "De bal kwam met een beetje effect bij mij terecht. In mijn ooghoek zag ik iets wits en ik dacht dat het de bal was. Maar het was de penaltystip en de bal was ergens anders."

"Ik wilde de bal richting Jean-Philippe Gbamin schieten, maar ik maakte geen contact met de bal en opeens besefte ik dat de bal er niets eens was. "Het liep voor Zentner en Mainz met een sisser af, want de keeper herstelde zich net op tijd. Borussia Mönchengladbach kwam uiteindelijk wel op gelijke hoogte.