Verguisde Lovren krijgt steun: ‘Dan heeft zelfs Sergio Ramos er moeite mee’

Slaven Bilic neemt het in de Engelse media op voor Liverpool-verdediger Dejan Lovren, als West Ham United dit weekend the Reds op bezoek krijgen. De mandekker is vooralsnog bezig aan een tegenvallend seizoen, met als dieptepunt de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur (4-1), waarin hij al na een half uur werd gewisseld. Nadien ontving de Kroaat zelfs online doodsbedreigingen.

Bilic, onder wie Lovren in 2009 debuteerde in de nationale ploeg van Kroatië, spreekt vol afschuw over de doodsbedreigingen aan het adres van de Liverpool-verdediger en diens familie. “Jammer genoeg is dat een minderheid van de samenleving. Misschien heb ik het mis en ben ik wel heel naïef, maar ik denk dat zulke mensen zoiets niet serieus menen. Maar het is geen grap, het is een ontzettend slechte manier om te laten weten dat ze niet blij zijn met de manier waarop hij speelde. Zoiets moet niet kunnen. Dat soort mensen moeten zich diep schamen.”

Sinds zijn pijnlijke wissel op Wembley, ontbrak Lovren tegen Huddersfield Town en Maribor wegens blessureleed. “Ik ben zeer teleurgesteld in de manier waarop hij is behandeld”, aldus Bilic. “Hij is een ontzettend goede speler. Hij is meer dan een centrumverdediger, hij verstopt zich nooit op het veld, is er altijd . De fouten die hij soms maakt komen vaak voort uit fouten van anderen. Het is niet makkelijk om centrumverdediger te zijn bij Liverpool door hun manier van spelen. Kijk maar naar Real Madrid tegen Tottenham. Zij hebben met Sergio Ramos misschien wel de beste verdediger ter wereld. Maar als hij met zoveel ruimte in zijn rug moet spelen tegen Dele Alli en Harry Kane, ziet ook hij er niet goed uit.”

Ook Klopp heeft het voor Lovren opgenomen. Met zijn goedkeuring is de Kroaat uitgeroepen tot Speler van de Maand bij Liverpool. Hij bleef Mohamed Salah voor. “In moeilijke tijden moet je laten zien dat je een eenheid bent”, aldus Klopp. “Ik denk dat dit een van de beste signalen van onze fans was, die op deze manier zeggen: ‘Nee, zo ziet het niet in elkaar.’ We maken allemaal fouten. Dejan maakte er een stuk of twee in een wedstrijd, maar dat is geen probleem. Als we maar een eenheid blijven. Dit toont aan hoe anders de supporters zijn dan een paar mensen op social media.”