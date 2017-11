Tannane en Rémy op de vuist in aanloop naar duel met Real Madrid

Las Palmas zal komende zondag in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid zeer waarschijnlijk zonder Loïc Rémy en Oussama Tannane aantreden. Het tweetal raakte op de training van donderdag met elkaar slaags, zo melden diverse Spaanse media vrijdag. De verwachting is dat de clubleiding disciplinaire maatregelen tegen de aanvallers zal nemen.

Tannane en Rémy waren al vanaf het begin van de training zichtbaar geïrriteerd, waren in de Franse taal met elkaar in de weer en zodoende konden de overige spelers de ernst van de situatie niet doorzien. Toen de Marokkaans international, die van Saint-Étienne wordt gehuurd, enkele spieroefeningen aan het doen was, schoot de Fransman de bal hard naar hem toe. De aanvallers gingen met elkaar op de vuist en moesten door ploeggenoten en leden van de technische staf van Las Palmas uit elkaar worden gehaald.

Las Palmas heeft nog geen officiële mededeling gedaan, al zou Tannane en Rémy de toegang tot de kleedkamer ontzegd zijn. De aanvallers zouden vooralsnog niet hun excuses hebben aangeboden. Las Palmas verloor elk van de laatste zes duels in LaLiga en de positie van Pako Ayestarán staat door de achttiende stek ter discussie. Tot overmaat van ramp is Jonathan Viera, de beste speler, door blessureleed afwezig.