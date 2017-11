Drenthe: 'Fabio Cannavaro zei tegen me: 'Vriend, dat kan echt niet'

Voetballen, rappen, geld en feesten: het leven van oud-voetballer Royston Drenthe is nooit saai. Vandaag was de presentatie van zijn biografie, vol uitspattingen. Het gevallen toptalent met een verleden bij Feyenoord en Real Madrid, vertelt over de mooiste momenten uit zijn leven, maar is net zo openhartig over de minder mooie kanten van het bestaan van een profvoetballer.