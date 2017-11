Ajax - FC Utrecht: Labyad moet alleen aan Ziyech voorrang verlenen

Ajax zoekt zondag naar de vijfde opeenvolgende overwinning in de Eredivisie; sinds de thuisnederlaag tegen Vitesse (1-2) werd elk competitieduel gewonnen. FC Utrecht is de draad kwijt; in de laatste zes Eredivisie-duels verzamelde het team van Erik ten Hag slechts vijf punten. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de ArenA, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Ajax won 37 van de 47 thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie (zes remises, vier nederlagen), maar van de laatste dertien wonnen de Amsterdammers er meer dan de helft niet: zes zeges, vier remises, drie nederlagen.

O FC Utrecht was op 3 oktober 2010 de laatste club die tegen Ajax in Eredivisie-verband trefzeker was uit een strafschop in de ArenA; Ricky van Wolfswinkel benutte toen twee penalty’s voor de Domstedelingen.

O Ajax maakte 198 Eredivisie-doelpunten tegen FC Utrecht; de Utrechters kunnen de negende club worden waartegen Ajax de grens van tweehonderd Eredivisie-goals passeert.

O Ajax heeft voor het eerst sinds 2010/11, toen onder leiding van Martin Jol, 26 keer gescoord in de eerste tien speelronden van een seizoen.

O Ajax is de enige overgebleven club die dit seizoen nog geen doelpunt tegen kreeg uit een hoekschop.

O Hakim Ziyech scoorde twee keer en gaf twee assists in zijn laatste vier Eredivisie-duels met FC Utrecht: twee wedstrijden namens FC Twente en twee namens Ajax.

O Met Siem de Jong (88) en Urby Emanuelson (87) staan de twee veldspelers met de meeste competitieduels voor Ajax in de ArenA tegenover elkaar. Alleen Maarten Stekelenburg speelde er meer: 96.

O Alleen Hakim Ziyech (42) creëerde in de eerste tien speelronden van het seizoen meer kansen voor zijn teamgenoten dan Zakaria Labyad (32).

O FC Utrecht won slechts één van de laatste zes competitieduels (twee remises, drie nederlagen) en kreeg in deze periode meer treffers tegen dan elke andere Eredivisie-club (18).

O De eerste tegentreffer viel voor FC Utrecht dit seizoen gemiddeld in de 25e minuut, eerder dan bij elke andere club. Ajax moest gemiddeld pas in minuut 57 voor het eerst vissen.