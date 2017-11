Cavani wil Zlatan en Higuaín achterna en barrière van ‘100 + 100’ slechten

Angers wacht na elf speeldagen in de Ligue 1 nog altijd op de eerste thuiszege, ook al werd dit seizoen slechts tweemaal verloren. Geen enkele club remiseerde dit seizoen vaker dan les Scoïstes; zeven keer. Paris Saint-Germain stapte al negen keer als winnaar van het veld, maar liet tweemaal in uitduels punten liggen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Stade Raymond Kopa, zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur.

O Angers heeft niet één van de laatste veertien Ligue 1-duels met Paris Saint-Germain gewonnen (zeven remises, zeven nederlagen), na drie zeges in de eerste vier duels: één remise.

O Angers kwam in vier van de laatste vijf Ligue 1-wedstrijden tegen Paris Saint-Germain niet tot scoren.

O Paris Saint-Germain heeft in vijf van de laatste zeven Ligue 1-duels met Angers minimaal tweemaal gescoord.

O Paris Saint-Germain heeft slechts één van de laatste 31 Ligue 1-duels verloren: 25 overwinningen, 5 remises. Dat was tegen OGC Nice (3-1), in april van dit jaar.

O Dat was tevens de enige nederlaag van Paris Saint-Germain in de laatste vijftien uitduels in de Ligue 1: twaalf overwinningen, twee remises.

O Angers heeft slechts een van de laatste negen Ligue 1-duels gewonnen: zes remises, twee nederlagen.

O Angers kreeg in elk van de laatste vijf thuisduels in de Ligue 1 minimaal een tegendoelpunt. Alleen Metz FC is bezig met een langere reeks: tien thuisduels.

O Edinson Cavani staat op 99 treffers in de Ligue 1. Hij kan pas de derde speler ooit worden die minimaal 100 keer scoort in twee van de vijf beste competities van Europa, in de laatste twintig jaar, na Zlatan Ibrahimovic (Serie A + Ligue 1) en Gonzalo Higuain (La Liga + Serie A).

O Angers verzamelde dit seizoen vijf punten uit competitiewedstrijden waarin men op achterstand kwam; meer dan welke Ligue 1-club dan ook.

O Karl Toko Ekambi was in zijn laatste vijf Ligue 1-duels bij zes doelpunten betrokken: twee assists, vier treffers. Dat is één doelpunt meer dan in zijn voorgaande zestien competitieduels: één assist, vier treffers.