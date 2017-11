Sneijder verlaat Rome zonder punten door eigen doelpunt in blessuretijd

Lazio heeft zich donderdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. Een eigen doelpunt van Maxime Le Marchand in blessuretijd bezorgde de Italianen op eigen veld de overwinning tegen OGC Nice: 1-0. Lazio heeft nu na vier wedstrijden de maximale score.

In een povere eerste helft waren de kansen schaars. Lazio trad, zoals gewoonlijk in het toernooi, aan zonder een groot aantal dragende spelers, maar was wel de bovenliggende partij tegen Nice, waar Wesley Sneijder kon rekenen op een basisplaats. De Fransen plooiden terug op eigen helft en bleven relatief eenvoudig op de been. Adam Marusic was voor rust het dichtst bij een doelpunt namens Lazio, maar zijn volley schoot voorbij het doel van Walter Benítez.

Na de onderbreking kroop Nice iets meer uit zijn schulp. Pogingen van afstand van Remi Walter en Sneijder werden echter onschadelijk gemaakt door Thomas Strakosha. Even later voorkwam Stefan de Vrij met een uiterste krachtsinspanning dat Alassane Pléa kon scoren. Nice leek in elk geval een punt over te houden aan het duel, maar in blessuretijd ging het toch nog mis voor de Fransen, doordat Le Marchand de bal uit een hoekschop ongelukkig in eigen doel werkte.