‘Als hij echt naar Real Madrid zou gaan, zou hij zich moeiteloos aanpassen’

Real Madrid doet er goed aan om voor een veelbelovend talent als Kylian Mbappé te gaan, in plaats van de hoofdprijs voor Harry Kane te betalen, zo oordeelt Steve McManaman, De aanvaller van Tottenham Hotspur wordt nadrukkelijk met de Spaanse topclub in verband gebracht.

"Ik zou voor een jonge voetballer als Kylian Mbappé gaan", zo stelt McManaman, die in het verleden onder meer voor Real Madrid uitkwam, in aanloop naar de Champions League-clash tussen beide clubs in Londen. "Het is erg moeilijk om Kane aan te trekken. De prijs van een voetballer heden ten dage is gekkenwerk. Voor een voetballer als Kane moet je tweehonderd miljoen euro betalen. Ik begrijp dat soort cijfers niet."

McManaman denkt niet dat Kane aanpassingsproblemen zou hebben als hij naar Real Madrid zou vertrekken. De oud-middenvelder blikt positief terug op zijn periode in de Spaanse hoofdstad, waar hij meer dan 150 duels speelde en diverse prijzen pakte. "In Engeland zijn de clubs erg professioneel, het is geweldig om daar te spelen. Daarnaast is zijn familie gelukkig in Londen, hij kan daar blijven."

"Als hij echt naar Real Madrid zou gaan, zou hij zich moeiteloos aanpassen. Cristiano Ronaldo, Luka Modric en andere spelers spreken Engels en kunnen Kane helpen. Madrid is ook een mooie stad." Kane, 24 jaar, ondertekende elf maanden geleden een nieuw contract met Tottenham tot de zomer van 2022. In 177 officiële duels voor de Londense club was hij goed voor liefst 112 treffers.