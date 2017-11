Lof voor ‘Ajax-koopje’: ‘Eriksen kan dat, Lampard deed het vroeger’

Siem de Jong is de laatste wedstrijden erg belangrijk voor Ajax, maar trainer Marcel Keizer gebruikt de middenvelder tot op heden alleen als invaller. Henk Spaan is vol bewondering over De Jong en zegt dat de ex-speler van Newcastle United, die ook tijdelijk speelde in het shirt van PSV, de Amsterdammers kampioen kan maken.

Spaan schrijft in zijn column in Het Parool dat De Jong het type voetballer is waarvan je weet dat hij gaat scoren als hij invalt. "Althans, bij Ajax dit seizoen. Gek genoeg leefde ik tot voor kort in de waan dat hij was gehuurd van Newcastle. Blijkt hij een koopje van vier miljoen te zijn. En levert de aanwinst nog salaris in ook." De Jong is volgens Spaan een speler die met zijn ervaring Ajax kampioen kan maken.

Spaan stelt dat de middenvelder beslissende doelpunten kan maken zoals alleen De Jong dat kan doen. "In volle rust prikte hij van twaalf meter de bal met de binnenkant van de voet in de hoek (tegen Willem II, red.). Christian Eriksen kan dat, Frank Lampard deed het vroeger, Guus Til gaat het leren. Het zijn spelers die gemakkelijk worden onderschat. Geen glamour, geen ego, geen kapper: alleen maar rendement."