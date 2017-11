‘Van Ginkel is hét gezicht van de club en de beste speler van de Eredivisie’

Voor PSV is het seizoen in de Eredivisie uitstekend van start gegaan. De Eindhovenaren lieten pas één keer punten liggen en gaan zodoende met een voorsprong van vijf punten op naaste achtervolger Ajax aan kop in de competitie. Hirving Lozano en Jürgen Locadia worden vaak genoemd als de beste spelers van PSV, maar volgens Pierre van Hooijdonk is dat zonder twijfel Marco van Ginkel.

“Natuurlijk is ook Hirving Lozano van grote waarde voor PSV, maar voor mij is Van Ginkel hét gezicht van de club en bovendien de beste speler van de Eredivisie”, schrijft Van Hooijdonk in zijn column in de Voetbal International. Hij noemt Van Ginkel in ‘alle opzichten is hij een moderne voetballer’. “Op het veld, vanwege de manier waarop hij zijn rol op het middenveld invult: Van Ginkel verdeelt het spel, hij bestrijkt het hele veld, pakt de afvallende ballen en hij scoort makkelijk.”

“Dat scorend vermogen had hij tijdens zijn vorige huurperiodes bij PSV ook al laten zien, dit seizoen is hij nóg completer en belangrijker”, vervolgt de oud-spits. Van Ginkel staat onder contract bij Chelsea, maar is nu alweer voor de derde keer verhuurd aan PSV. Eerder kende hij huurperiodes bij Stoke City en AC Milan. Desondanks werd zijn contract bij the Blues wel al een aantal keer verlengd.

"Zo gaat dat bij de grote Engelse handelshuizen. Die contractverlengingen willen niet zeggen dat Van Ginkel alsnog mag hopen op een toekomst bij Chelsea”, concludeert Van Hooijdonk. “Het gebeurt vooral met het oog op de transfersom, op het moment dat een andere vermogende club zich voor hem meldt.”