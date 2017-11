‘Een enorme fout, degene die dat besloot bij Chelsea moet ontslagen worden’

Chelsea versterkte zich afgelopen zomer met Tiemoué Bakayoko en koos er daarna voor om Nemanja Matic, die in de afgelopen seizoenen een sleutelrol vervulde op het Londense middenveld, naar concurrent Manchester United te laten gaan. De equipe van Antonio Conte kent echter een wisselvallige start van het seizoen, waaronder een 3-0 nederlaag bij AS Roma dinsdagavond, en Phil Neville denkt dat alle problemen van the Blues terug vallen te leiden op dat ene besluit.

“Waar het mis is gegaan bij Chelsea? Eén woord: Matic. Zo simpel is het. Op het moment dat ze Nemanja Matic verkochten, gingen ze in de fout”, analysteert de oud-speler van onder meer Manchester United bij de BBC. “Als je Matic voor je had, naast N’Golo Kanté, was er bescherming. Wie dat besluit heeft genomen moet ontslagen worden, het is een van de slechtste beslissingen die ik ooit heb gezien in de Premier League.”

“Als je aan de spelers van Chelsea zou vragen wie ze terug zouden willen hebben, zeggen ze Matic. Je had hem moeten vervangen door iemand die hetzelfde doet, Bakayoko is dat niet. Hij is geen controlerende middenvelder”, gaat Neville verder. “Ze hebben Matic niet vervangen. Ik zou ervoor gezorgd hebben dat hij het stadion niet kon verlaten, ik had hem vastgeketend aan de muur rond het trainingscomplex.”