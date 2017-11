Fraser: ‘Bij een andere club hadden ze al over godenzonen gesproken’

Mason Mount maakt de afgelopen weken indruk bij Vitesse en de kans is aanwezig dat de Chelsea-huurling donderdag in het Europa League-duel met Zulte Waregem, net als in de heenwedstrijd, in de basis gaat beginnen. Trainer Henk Fraser speelt met de gedachte om een aantal van zijn spelers rust te geven.

“Het is absoluut niet zo dat we het laten lopen, maar we hebben niet de illusie dat we Lazio en OGC Nice van die bovenste plekken af gaan houden”, vertelt Fraser in gesprek met De Telegraaf. De trainer geeft Luc Castaignos mogelijk weer de kans en vindt ook dat Mount het zelf heeft afgedwongen de afgelopen weken.

Fraser is dan ook onder de indruk van de jonge middenvelder, die hij een schitterende speler en een gretige en zeer respectvolle jongen noemt: “Ik moet hem ook een beetje beschermen en er zijn ook nog de nodige dingen die hij moet leren. Hij legt veel risico in zijn spel. Dat is lastig voor de tegenstander, maar soms doet hij dat op plekken waar hij dat beter niet kan doen”, legt de oefenmeester uit.

Mount scoorde afgelopen weekend in de verloren wedstrijd tegen Vitesse op fraaie wijze door de bal in één keer uit de lucht te nemen en ook Fraser was onder de indruk van die goal. Hij denkt dat een dergelijk doelpunt genoeg zegt over de brille van de achttienjarige Engelsman: “Een te gekke goal. Als zo’n goal bij een andere club wordt gemaakt, spreken ze al snel over godenzonen. Het tekent zijn grote kwaliteiten.”