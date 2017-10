‘Heb het in me om te coachen en sturen bij Ajax, maar nog niet op dit niveau’

Donny van de Beek nam na het vertrek van Davy Klaassen de vrijgekomen plek van de aanvoerder over, maar het twintigjarige talent weet ook dat de concurrentie op het middenveld van Ajax moordend is. Van de Beek denkt echter dat het alleen maar goed is dat Marcel Keizer spelers als Siem de Jong achter de hand heeft.

“Kijk, iedereen die in het eerste elftal van Ajax speelt, moet kunnen brengen wat er op dit niveau wordt gevraagd. Ook de jongeren. Maar dan nog is het lekker als er een paar ervaren spelers zijn die alles al hebben meegemaakt”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Ikzelf heb het in me om te coachen en te sturen, maar nog niet op dit niveau. Zoiets kun je niet forceren. Het is een kwestie van wedstrijden spelen, veel leren en ervaring opdoen. Het is een natuurlijk proces.”

De Jong zelf manifesteert zich in de afgelopen weken met belangrijke doelpunten als invaller en aast vanzelfsprekend ook op een basisplaats. De deze zomer teruggekeerde voormalige aanvoerder van Ajax hoopt dat hij Keizer kan overtuigen voor hem te kiezen: “Ik heb tijdens mijn invalbeurten laten zien waar mijn kracht ligt. Natuurlijk zou ik het liefst elke wedstrijd starten. Dat wil elke speler.”