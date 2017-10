‘Angry bird’ van Chelsea schittert bij Vitesse: ‘Een schitterende voetballer’

Mason Mount maakte in juli de tijdelijke overstap van Chelsea naar Vitesse en klopt nu op de deur. De concurrent van Thomas Bruns en Navarone Foor ontwikkelt zich in een rap tempo, zo constateert ook Henk Fraser. "Ik moet niet te veel zeggen, want dan wordt het verwachtingspatroon te hoog. Maar Mason is een schitterende voetballer. Dat is dagelijks te zien", erkent de coach in de Gelderlander.

Mount, achttien jaar, was zondag op 'Bergkampiaanse' wijze trefzeker tegen PSV (2-4). "Noemen ze het in Nederland een Bergkamp-goal? Dat is een enorm compliment. Bergkamp is een legende. Hij koos alleen voor Arsenal, hè. Chelsea is écht veel beter", vertelt de middenvelder met een knipoog. Hij wil in het tenue van Vitesse vooral doorgroeien, maar niet als invaller. "Ik heb nu twee keer als invaller met mijn eerste balcontact gescoord. Dat is top, natuurlijk. Maar dat moet ik niet te veel gaan doen."

"Dan word ik straks een supersub. Ik wil bij de aftrap in het veld staan. Dat is zoveel mooier." Fraser ziet Mount als een angry bird, als hij buiten de basis valt. "Ik laat dat altijd wel merken. Maar ik ben een professional, hoor. Op mijn gedrag is niets aan te merken. Ik wil gewoon altijd voetballen. Ik ben écht een gezegend mens. Mijn hobby is mijn werk. Ik ben hier op een mooie plek beland."

Mount trainde al als zesjarige mee bij Chelsea, waar hij vanaf Onder-8 alle jeugdteams doorliep. De veelvoudig Engels jeugdinternational speelde eerder dit jaar op het gewonnen EK Onder-19, waar Mount zijn stempel nadrukkelijk drukte met een doelpunt en vier assists. Niet voor niets werd Mount bij Chelsea afgelopen seizoen verkozen tot ‘Academy Player of the Year’.