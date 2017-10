Viergever voorwaardelijk geschorst na ‘kwetsende uitlatingen’

Nick Viergever is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor een schorsing van één wedstrijd voorwaardelijk, zo meldt de KNVB maandag via officiële kanalen. De 28-jarige verdediger van Ajax krijgt deze straf opgelegd omdat hij afgelopen week in een Amsterdams café kwetsende uitlatingen deed, gericht aan supporters van Feyenoord.

Na de overwinning tegen Feyenoord (1-4) ruim een week geleden ging Viergever zijn boekje te buiten. "Het zijn maar kutkakkerlakken", scandeerde de Ajacied. Een video van de zingende Viergever belandde op internet. Ajax liet in een verklaring weten dat de club het gedrag van de verdediger afkeurt en ook Viergever betuigde spijt van zijn actie: "Dat was een momentje van stomheid."

Volgens de aanklager schaadt Viergever met zijn uitlatingen de belangen van het voetbal en de voetbalsport in het algemeen. De voetbalbond heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met de verklaring van Viergever, het feit dat het incident zich heeft afgespeeld in een café, waar naast Ajax-spelers alleen barpersoneel en enkele andere gasten waren, en het feit dat Viergever zich er niet van bewust was dat dit gefilmd kon worden, zo schrijft de KNVB.