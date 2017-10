Uitblinker Til schiet AZ vlak voor tijd naar overwinning op Heerenveen

AZ heeft zondag in het Abe Lenstra Stadion gewonnen van sc Heerenveen. De thuisploeg kwam via een formidabele combinatie van Martin Ödegaard en Michel Vlap op 1-0, waarna de Friezen de voorsprong niet meer uit handen leken te geven. Guus Til bracht echter verandering in de zaak door twee goals voor zijn rekening te nemen: 1-2. Door de winst stijgt AZ naar de vierde plek in de Eredivisie, terwijl Heerenveen in de middenmoot blijft steken.

In de beginfase ging het gelijk op, maar gedurende de wedstrijd ging de formatie van Jurgen Streppel steeds beter voetballen. De thuisploeg werd bij tijd en wijle gevaarlijk voor het doel van Marco Bizot, met knappe acties van Denzel Dumfries en Ödegaard die geen passend vervolg kregen. De Noor kon na twintig minuten spelen wel juichen, aangezien de spelmaker op fraaie wijze de assist verzorgde op Vlap, die uitstekend raak schoot in de bovenhoek van het net.

De Alkmaarders werden daarna sterker, maar Martin Hansen kon zijn doel eenvoudig schoonhouden. Direct na de onderbreking kon Wout Weghorst voor de gelijkmaker zorgen, maar de spits kon in twee instanties niet tot scoren komen. Daarna bleven grote kansen aan beide kanten lange tijd uit. De wedstrijd ging er bij tijd en wijle hard aan toe, getuige de zeven gele kaarten die scheidsrechter Ed Janssen moest uitdelen.

Twintig minuten voor het eindsignaal kwam AZ langszij, aangezien Til van dichtbij raak schoot. Alireza Jahanbakhsh bracht de bal bij Jonas Svensson, die het leer voor het doel van Hansen langs schoot. Til reageerde alert en stuurde de bal het net in: 1-1. AZ probeerde na de verdiende gelijkmaker door te drukken en het was wederom Til die vlak voor tijd scoorde. De middenvelder maakte knap de 1-2, waardoor Heerenveen na negentig minuten als verliezer van het veld afliep.