Real Madrid verliest in Catalonië en ziet Barça en Valencia uitlopen

Real Madrid heeft op bezoek bij Girona drie dure punten laten liggen. De Koninklijke kwam zondagavond nog wel op voorsprong via Isco, maar in de tweede helft kreeg Real de rekening gepresenteerd en incasseerde het twee doelpunten: 2-1. Door de nederlaag in Catalonië raakt Real nog verder achterop in LaLiga: de ploeg van Zinédine Zidane staat nu vier punten achter op Valencia en acht punten op koploper Barcelona.

In een levendige openingsfase maakt Isco na twaalf minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd, maar niet nadat Girona zeer dicht bij een treffer was gekomen. Pablo Maffeo schoot net binnen het strafschopgebied over doelman Francisco Casilla heen, maar de poging van de verdediger belandde op de paal. In de daaropvolgende counter was het Cristiano Ronaldo die uithaalde. Doelman Yassine Bounou kon de knal van de Portugees slecht verwerken, waarna Isco simpel kon binnentikken: 1-0.

Ronaldo en Karim Benzema hadden kort daarna de mogelijkheid om verder afstand te nemen van de thuisploeg, maar beide aanvallers hadden het vizier niet op scherp staan. De Catalanen konden via onder anderen Aday Benítez op gelijke hoogte komen, maar Casilla hoefde zich niet overmatig in te spannen. In het tweede bedrijf kwam Girona snel op gelijke hoogte: Real leek te slapen toen Cristian Portugués voorbij het middenveld van de Spaanse grootmacht snelde en de bal afleverde aan Christian Stuani, die heerlijk afwerkte.

Portugués bracht zijn ploeg even later zelfs op voorsprong, nadat de bal na een redding van Casilla voor de voeten van Maffeo belandde. De verdediger schoot richting doel en Portugués hakte de bal, volgens de arbitrage niet vanuit buitenspelpositie, tegen de touwen. De bezoekers werden via Ronaldo en invaller Lucas Vázquez nog gevaarlijk, maar Girona hield stand, waardoor de ploeg van Pablo Machín met een 2-1 zege klimt naar de middenmoot van LaLiga.