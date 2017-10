Padt mengt zich in Mahi-discussie: ‘Het waren twee losse incidenten’

Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zijn vorige week tijdelijk uit de selectie van FC Groningen gezet en dat heeft veel stof doen opwaaien. Hans Nijland zei tegenover Voetbal International dat het zelfs beter was dat Mahi naar een andere club kon verkassen, terwijl trainer Ernest Faber zondag aangaf de uitlatingen van de algemeen directeur 'niet handig' te vinden. Ook Sergio Padt reageert op de situatie.

"Het zijn zeker creatieve spelers die van waarde kunnen zijn voor ons, maar we doen het nu met deze groep. We hebben bepaalde regels gemaakt met zijn allen. We hebben meerdere regels, niet alleen over gedrag. We doen het nu met deze groep", zegt Padt in gesprek met FOX Sports, na afloop van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1).

De doelman van de Trots van het Noorden beaamt dat de club ook zichzelf heeft benadeeld door twee belangrijke aanvallers te verbannen: "Ja, dat klopt. Maar nogmaals: we maken regels, als je daar buiten treedt, moeten er maatregelen genomen worden. Af en toe gebeuren er dingen in emotie. Het waren twee losse incidenten", besluit Padt.