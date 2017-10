City-aankoop van vijftig miljoen: ‘Pep heeft mijn spel compleet veranderd’

Leroy Sané vertrok in de zomer van vorig jaar op twintigjarige leeftijd voor vijftig miljoen euro van Schalke 04 naar Manchester City. In Engeland traint hij onder manager Josep Guardiola, de manager die the Citizens dit seizoen op indrukwekkende wijze laat voetballen. Manchester City gaat aan kop in de Premier League met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Manchester United. Het team van Guardiola is dan ook topfavoriet voor het kampioenschap dit seizoen en Sané is blij met de Spanjaard als trainer.

Het plezier spat er vanaf bij de Duitse buitenspeler en hij erkent dat het momenteel ook genieten is bij Manchester City. “Het is zo ontzettend leuk om met dit team te werken en te spelen”, zegt hij in een interview met Sky Sports. “Ik zie het ook op het veld, wanneer we goed voetbal spelen, dat iedereen ervan geniet. Dat is erg belangrijk voor ons. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren, op trainingen en tijdens wedstrijden, en wil mijn team helpen met assists of doelpunten.”

Sané kwam dit seizoen alle competitiewedstrijden in actie. Hij is bezig aan een sterk seizoen. Zijn goede vorm heeft hij naar eigen zeggen te danken aan Guardiola. “Pep helpt me zo enorm veel. Ik kan wel zeggen dat hij mijn spel compleet veranderd heeft. Ik ben op zo veel vlakken beter geworden. Hij blijft perfectie nastreven en mij druk opleggen. Dat heb ik ook nodig, denk ik. Hij herinnert me er altijd aan om meer en harder te werken, en te denken aan wat beter kan.”

Sané denkt dat er nog altijd ruimte voor verbetering is. “We maken nog steeds fouten. We verliezen de bal op posities waar dat niet mag. Pep probeert ons daarin te verbeteren, door ons meer advies te geven en ons te helpen om een betere wedstrijd neer te zetten”, aldus de Duits international, die hoopt op het kampioenschap. “Alles is mogelijk, maar het is ontzettend moeilijk in de Premier League. Iedereen weet dat alle clubs van elkaar kunnen winnen in de Premier League.”