PSG dendert zonder Neymar door en overklast Sneijder en consorten

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond in eigen huis op eenvoudige wijze weten te winnen van OGC Nice. De Franse topclub had geen kind aan les Aiglons, dat aantrad met Wesley Sneijder in de basisopstelling. Edinson Cavani was de grote man aan de kant van les Parisiens en leidde zijn team met twee goals naar de negende zege van PSG in de Ligue 1 dit seizoen: 3-0.

Door de rode kaart van Neymar afgelopen zondag tegen Olympique Marseille (2-2) mocht Ángel Di María een aanvalstrio vormen met Cavani en Kylian Mbappé en de Argentijnse vleugelspeler was na drie minuten spelen al van toegevoegde waarde. De vrije trap van Di María belandde op het hoofd van Cavani, die het leer op subtiele wijze richting de eerste paal stuurde. De inzet van de Uruguayaan leek houdbaar, maar Walter Benítez werd toch geklopt. De Argentijnse doelman beleefde een slechte avond en moest na een halfuur wederom een goal incasseren.

Geen Neymar Jr. bij PSG - Paris Saint-Germain, maar dan is daar altijd nog El Matador! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 27 oktober 2017

Net als bij de eerste treffer was Di María de aangever en Cavani de afmaker: de pass van de Argentijn was formidabel, Cavani startte net op tijd en kon de bal langs de uitgekomen sluitpost tikken en kon zodoende zijn tweede van de avond maken. PSG speelde bij tijd en wijle de bezoekers volledig zoek en tekenend was het feit dat de ploeg van Lucien Favre in de gehele wedstrijd niet één keer een schot tussen de palen heeft gelost. Direct na de onderbreking was de wedstrijd definitief gespeeld.

Een voorzet van Yuri Berchiche werd door Cavani voor het doel gekopt en het was Dante die de bal achter zijn eigen doelman frummelde. Daarna deed PSG het rustig aan, maar onder meer Mario Balotelli, Sneijder en Alassane Pléa konden niet meer gevaarlijk worden. Door de winst blijft de ploeg van Unai Emery soeverein koploper in de Ligue 1, met zeven punten voorsprong op naaste belager AS Monaco, dat zaterdag nog speelt tegen Girondins Bordeaux. Nice blijft kwakkelen en is halverwege het rechterrijtje terug te vinden.