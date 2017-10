Lof voor Van Ginkel: ‘Hij is completer dan Hakim Ziyech’

PSV neemt het zondag op tegen Vitesse en dat is een bijzondere wedstrijd voor Marco van Ginkel, want de middenvelder komt uit de jeugdopleiding van de Arnhemmers en speelde er 111 wedstrijden in het eerste elftal. Frank van der Struijk is blij dat Van Ginkel zich zo goed ontwikkeld heeft.

De 32-jarige rechtsback speelde van 2010 tot 2013 met de huidige aanvoerder van PSV samen. “Hij is veel volwassener, veel sterker geworden. Toen hij bij het eerste elftal van Vitesse werd gehaald, was hij al sterk voor zijn leeftijd”, aldus de clubloze Van de Struijk in een interview met Omroep Brabant.

Van Ginkel is in de ogen van Van der Struijk een van de beste spelers van de Eredivisie: “Hakim Ziyech is een ander type. Die oogt mooier, technischer. Maar Van Ginkel is completer, sterker en heeft meer loopvermogen. Hij zal altijd honderd procent geven. Hij werkt keihard en scoort zijn goaltjes. Dat heeft PSV nodig.”

De 24-jarige Van Ginkel, zevenvoudig international van het Nederlands elftal, maakte in de zomer van 2013 de overstap van Vitesse naar Chelsea en werd vier keer verhuurd. De spelmaker werd uitgeleend aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en tweemaal PSV. In dienst van de Eindhovenaren staat hij na 43 wedstrijden op 22 doelpunten en 8 assists.