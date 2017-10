Thuisduels voor Feyenoord en PSV in achtste finales; Ajax treft Twente

De loting voor de achtste finales van de KNVB Beker heeft donderdagavond plaatsgevonden. Feyenoord speelt thuis tegen Heracles Almelo, terwijl PSV in eigen huis als gastheer aantreedt tegen VVV-Venlo. Ajax gaat op bezoek bij FC Twente. De wedstrijden in de achtste finales worden op 19, 20 en 21 december afgewerkt.

De Brabantse derby tussen Willem II en RKC Waalwijk springt eveneens in het oog. De grootste uitslag in de tweede ronde werd genoteerd door RKC, dat De Treffers met 7-0 versloeg. De amateurs van GVVV en VVSB nemen het op tegen respectievelijk SC Cambuur (uit) en Roda JC Kerkrade (thuis).

Cambuur bereikte afgelopen seizoen nog verrassend de halve eindstrijd en liep toen tegen AZ op een haar na een finaleplaats mis. Voor VVSB is het alweer het derde jaar op rij met een plek in de achtste finales. AZ zal een zware kluif hebben aan Fortuna Sittard, dat derde staat in de Jupiler League.

De volledige loting:

SC Cambuur - GVVV

PSV - VVV-Venlo

Feyenoord - Heracles Almelo

PEC Zwolle - NEC

Willem II - RKC Waalwijk

Fortuna Sittard - AZ

FC Twente - Ajax

VVSB - Roda JC Kerkrade