‘Het was een droom van mij om het eerste van Ajax te halen’

Het middenveld van AS Trencín bestaat dit seizoen uit drie Nederlanders: Ricky van Haaren, Desley Ubbink en Aschraf El Mahdioui. De 24-jarige Ubbink kwam in de winter over uit Kazachstan, maar de drie jaar jongere El Mahdioui speelt pas sinds afgelopen zomer bij de huidige nummer zeven van de Slowaakse Fortuna Liga.

Spijt van zijn overstap heeft de ex-jeugdspeler van Ajax niet: “Ik ben goed opgevangen bij de club en zie dit als de ideale stap om mij verder te ontwikkelen. Ik had in het begin wel twijfels, wist niet wat ik precies kon verwachten, ook omdat ik natuurlijk alleen in eigen land heb gespeeld. Daarom heb ik hier in de voorbereiding een weekje meegedaan om te kijken hoe het hier is. Ik wilde niet direct een contract tekenen, want stel dat ik het helemaal niks zou vinden… maar na die week had ik een heel goed gevoel”, aldus El Mahdioui.

De Amsterdammer ruilde de jeugdopleiding van AVV Zeeburgia in de zomer van 2013 in voor de A2 van Ajax en werd in zijn eerste seizoen meteen verkozen tot Talent van de Toekomst. Hij slaagde er echter niet in om zijn debuut in het eerste elftal te maken. “Ik vind het jammer dat ik het eerste niet heb gehaald, want dat was een droom van mij”, klinkt het. El Mahdioui vertrok naar ADO Den Haag en eind juni tekende hij bij AS Trencín.

Het dubbelinterview met Desley Ubbink en Aschraf El Mahdioui verschijnt zondag op onze website.