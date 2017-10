‘José Mourinho heeft veel geïnvesteerd, dus hij moet het waarmaken’

Manchester United staat na negen speelronden op de tweede plaats in de Premier League, vijf punten achter stadsgenoot Manchester City. Het laatste kampioenschap van the Red Devils dateert alweer uit 2013 en Rio Ferdinand, oud-verdediger van United, stelt dat de club onder José Mourinho weer serieus moet gaan meedoen om de landstitel, mede vanwege de tientallen miljoenen euro's die afgelopen zomer zijn geïnvesteerd.

"De geschiedenis van de club suggereert dat er weer titels gewonnen moeten worden en dat hebben ze al een aantal jaar niet gedaan", aldus Ferdinand, geciteerd door de Daily Mail. "De fans en de club hebben José Mourinho een beetje tijd gegund. Hij heeft veel geïnvesteerd, heel goed, maar nu moet hij het waarmaken en presteren. Het probleem dat hij heeft is dat hij tegenover een getalenteerd en sterk Manchester City staat, dat heel goed presteert. Ik denk dat het een tweestrijd tussen de clubs uit Manchester wordt."

United neemt het zaterdag in eigen huis op tegen naaste concurrent Tottenham Hotspur, dat met Harry Kane in de gelederen tot op heden een goed seizoen draait en derde staat in de Premier League. Ferdinand is onder de indruk van de spits van the Spurs: "Een tijd geleden liet ik via sociale media en op televisie al weten dat hij op dit moment gelijkstaat met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is niet zo goed al die twee, maar hij scoort net zoveel. Alleen Messi en Ronaldo laten het al tien jaar op topniveau zien."