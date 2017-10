‘Zidane wil te wisselvallige Asensio betrekken in deal met Man United’

Gareth Bale werd in 2013 nog voor een som van rond de honderd miljoen euro door Real Madrid opgehaald bij Tottenham Hotspur, maar de Welsh Wizard komt de afgelopen seizoenen door aanhoudend blessureleed niet helemaal goed uit de verf in het Santiago Bernabéu. Trainer Zinédine Zidane zou dan ook graag zien dat hij een extra optie krijgt in de aanval en de Fransman heeft al een kandidaat op het oog.

Het Spaanse Don Balón weet namelijk dat Zidane Manchester United-talent Marcus Rashford bovenaan zijn verlanglijstje heeft gezet en de trainer van de Koninklijke zou bereid zijn om ver te willen gaan voor de komst van de negentienjarige Engelsman. Hoewel Rashford degene is die Bale moet gaan vervangen, en de Welshman in het verleden al in verband werd gebracht met een overstap naar the Red Devils, zou hij juist niet degene zijn die in een deal moet worden betrokken.

Zidane wil naar verluidt namelijk dat Marco Asensio de omgekeerde route bewandelt als Rashford naar Madrid wordt gehaald. De 21-jarige Spaans international maakte aan het begin van het seizoen veel indruk, maar de laatste weken is het wat stiller geworden rond Asensio. Dat is ook Zidane opgevallen, die vindt dat Asensio te wisselvallig is en er daardoor niet heel rouwig om zal zijn als hij de beschikking krijgt over Rashford in plaats van het talent met Nederlandse roots.

Dat het daadwerkelijk van een ruil tussen Real Madrid en Manchester United is echter nog lang geen zekerheid, aangezien Florentino Pérez andere plannen zou hebben. De preses van de Champions League-winnaar ziet in Asensio namelijk de nieuwe blikvanger als Cristiano Ronaldo vertrekt of met pensioen gaat, waardoor de kans aanwezig is dat hij niet meegaat in de vermeende plannen van zijn trainer.