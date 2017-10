‘Moet van twee kanten komen, maar zij zien er goed uit in een Arsenal-shirt’

Arsenal beleefde een teleurstellend vorig seizoen met een vijfde plaats in de Premier League, hoewel the Gunners wel aan de haal gingen met de FA Cup. Die teleurstellende prestatie is voor eigenaar Stan Kroenke, in tegenstelling tot geruchten die het tegendeel beweerden, echter nooit een reden geweest om een verkoop van de club te overwegen.

“Kijk naar onze geschiedenis. We stappen in dit soort dingen met de bedoeling ze te laten groeien. Je ziet ons nooit dingen verkopen. Dat doen we niet. We zijn er voor de lange termijn aan verbonden”, beantwoordt hij een vraag van The Telegraph of hij ooit heeft overwogen om zijn aandeel van 67 procent in de club te verkopen. “Ik zit in een fase van mijn leven waarin… wat heb ik daar aan? Ik houd van Arsenal, ik houd ervan om met de club bezig te zijn. Er is geen beter gevoel dan met Arsenal dingen te winnen, zoals we deden met de FA Cup.”

Trainer Arsène Wenger kreeg vorig seizoen veel kritiek en Kroenke reageerde daarop door de Fransman een nieuw, tweejarig contract te laten ondertekenen: “Als je dergelijke beslissingen neemt weeg je veel verschillende factoren af, maar je hoopt dat je eruit komt met de juiste beslissing. En ik denk dat we dat hebben gedaan. Het moeilijkste is om succes te herhalen en competitief te blijven. Kijk, we willen alles winnen. De Premier League, de Champions League. Dat moet beter, maar onderschat de FA Cup en Arsène’s prestaties gedurende de afgelopen twintig jaar niet.”

Arsenal dreigt Alexis Sánchez en Mesut Özil aankomende zomer met een aflopend contract te verliezen, maar Kroenke heeft een langer verblijf van het duo nog niet uit het hoofd gezet: “We willen topspelers aantrekken en topspelers behouden. Die jongens zijn topspelers. Ik heb ze zondag gezien (tijdens de 2-5 zege op Everton, red.) en ze zagen er erg goed uit in het zwart met de rode randen. Ze zagen er erg goed uit en speelden erg goed en we zouden het geweldig vinden om ze te behouden. Dat moet van twee kanten komen. Wij blijven eraan werken om onze topspelers te houden en om meer talent aan te trekken, maar een aantal van de jongens die we nu hebben zien er al erg goed uit”, vertelt hij aan de Daily Mirror.