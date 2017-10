Van Bronckhorst blijft twijfels hebben: ‘Alleen hij stond positief op het veld'

Feyenoord plaatste zich woensdag zonder veel overtuiging voor de achtste finales van de KNVB Beker. Hoofdklasser Swift, dat lang met een man minder speelde, werd in De Kuip met 4-1 verslagen. Giovanni van Bronckhorst had gehoopt dat Feyenoord meedogenlozer zou zijn geweest. De oefenmeester van de Rotterdammers zag hoe zijn team een aantal keer niet goed verdedigde.

"Dat mag natuurlijk niet gebeuren en daar moeten we aan werken. Aan de andere kant was de wedstrijd al een tijd gespeeld en kregen we genoeg kansen op meer. De keeper redde een paar keer goed, maar uiteindelijk hadden we meer moeten scoren", zo oordeelde Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports.

Halverwege was het 2-0 door twee treffers van Sam Larsson. Vlak na het eerste doelpunt kreeg Feyenoord een strafschop en Swift-verdediger Nik Gabel rood, maar Michiel Kramer miste vanaf elf meter. Met een man minder kwamen de amateurs vroeg in de tweede helft verrassend terug in de wedstrijd door een goal van Max van Wakeren. Kramer en nogmaals Larsson maakten aan alle onzekerheid een einde.

Van Bronckhorst gaf Kenneth Vermeer, Dylan Vente, Kramer, Kevin Diks en Miquel Nelom een kans. "Ik hoopte en verwachtte dat dat soort jongens hun kans zouden pakken", zo gaf de coach te kennen. "Dat ze laten zien waarom ze moeten spelen, maar dat was niet het geval. Alleen Sam Larsson stond positief op het veld. Ik ben wel blij dat Kenneth weer heeft gespeeld."