VVV profiteert van off-day bij FC Utrecht; Heracles verslaat amateurs

VVV-Venlo heeft zich woensdagavond voor de achtste finales van de KNVB Beker geplaatst. Het team van Maurice Steijn maakte binnen no-time twee doelpunten tegen FC Utrecht en dat vormde de basis voor de bekerzege op de ploeg van Erik ten Hag. Heracles Almelo zegevierde tegelijkertijd over HSV Hoek, dat na rust een aansluitingsgoal produceerde en hoop had op minimaal een verlenging. Dat stond Heracles echter niet toe.

VVV Venlo - FC Utrecht 3-1

Het team van Ten Hag liep na twee minuten al achter de feiten aan, na een raak schot van Lennart Thy: 1-0. FC Utrecht moest zodoende aan de bak, maar het zelfvertrouwen bij VVV was groot. De Venlonaren zochten naar een tweede doelpunt, heersten in De Koel en kregen na negentien minuten loon naar werken. Torino Hunte verdubbelde met een bekeken bal de voordelige marge van VVV: 2-0. Ten Hag en de meegereisde fans keken lijdzaam toe hoe het team van FC Utrecht teleurstelde. Pas in de laatste minuut voor rust kreeg FC Utrecht de eerste corner, waarna Ralf Seuntjes de bal van de lijn kopte.

Tot overmaat van ramp moest FC Utrecht na 52 minuten met tien man verder, na een tweede gele kaart voor Willem Janssen. Met een man minder probeerden de bezoekers toch een aansluitingstreffer te forceren, al leverde dat in eerste instantie geen gevaar op. In de 61e minuut was het toch invaller Gyrano Kerk die de spanning in de wedstrijd terugbracht. Bijna vierduizend toeschouwers zagen hoe VVV een derde treffer probeerde te maken, maar het tegelijkertijd lastig had tegen tien strijdende spelers van Utrecht. Het was uiteindelijk Moreno Rutten die een rebound benutte, na een inzet van Thy op de paal.

Heracles Almelo - HSV Hoek 3-1

Het eerste grote gevaar kwam van Vincent Vermeij, die na twintig minuten het aluminium trof. De bezoekers waren in de openingsfase af en toe gevaarlijk, maar tot grote kansen kwam Hoek niet. Kristoffer Peterson brak vijf minuten voor de pauze de ban door te profiteren van gepruts achterin bij Hoek. Jamiro Monteiro verdubbelde vlak voor het rustsignaal de marge door een individuele actie te bekronen met een doelpunt.

Vermeij kon na de onderbreking het duel vroegtijdig op slot gooien, maar de spits faalde in zijn pogingen. Hoek profiteerde dankzij een fout van Peterson, die te gemakzuchtig omging met de bal. Niek van Sprundel was er als de kippen bij: 2-1. Een kwartier voor tijd kon Peterson echter alweer lachen toen hij zijn tweede van de avond produceerde door het leer in de verre hoek te krullen. Thomas van Renterghem was nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar de Belg had het vizier niet op scherp staan.