Langeler haalt Nieuwkoop bij selectie Jong Oranje en roept verbannen Idrissi op

Art Langeler, de bondscoach van Jong Oranje, heeft woensdagmiddag zijn voorlopige selectie voor het EK-kwalificatieduel met Andorra bekend gemaakt. De keuzeheer heeft vooralsnog 27 spelers opgeroepen voor de interland die op 10 november in de Vijverberg te Doetinchem wordt afgewerkt. De definitieve selectie wordt op vrijdag 3 november bekend gemaakt.

In de voorlopige selectie duiken onder meer de namen van Timothy Fosu-Mensah en Bart Nieuwkoop op. De door Manchester United aan Crystal Palace verhuurde verdediger stond in augustus nog in de basis bij het ‘grote’ Oranje in de wedstrijd tegen Frankrijk, maar moet zich nu net als tijdens de vorige interlandperiode weer bij Jong Oranje melden. Voor Feyenoorder Nieuwkoop is het de eerste keer dat hij wordt opgeroepen voor Jong Oranje.

Ook Oussama Idrissi prijkt op de lijst met de voorlopige selectie. De 21-jarige aanvaller van FC Groningen kwam onlangs in het nieuw doordat hij wegens een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’ samen met Mimoun Mahi uit de selectie werd gezet. Idrissi werkt nu zijn trainingen af bij Jong FC Groningen, maar dat heeft dus geen invloed gehad op zijn uitverkiezing voor Jong Oranje.

De voorlopige selectie van Jong Oranje:

Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Juninho Bacuna (FC Groningen), Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Kevin Diks (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Oussama Idrissi (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Pablo Rosario (PSV), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Guus Til (AZ) en Richairo Živkovic (KV Oostende).