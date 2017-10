Selectie van PSV ging in gesprek: ‘Dat heeft voor de ommekeer gezorgd’

PSV werd in augustus de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door NK Osijek en kende dus geen goede start van het seizoen. De Eindhovenaren hebben zich echter herpakt, want na negen speelronden hebben zij in de competitie vijf punten meer dan runner-up Ajax. Bart Ramselaar en Joshua Brenet spreken zich uit.