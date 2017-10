Handgeschreven brief gaat viraal: ‘Ik vond vijf pond bij het stadion’

Hudderfield Town won zaterdag met 2-1 van Manchester United en klom daardoor naar de elfde plaats in de Premier League. De supporters van the Terriers konden voor de vierde keer dit seizoen een overwinning vieren en Adam Bhana vierde het feest mee. Deze jonge fan was met zijn vader aanwezig in het stadion.

Toen het duel was afgelopen, vond Adam op de terugweg een briefje van vijf pond bij het stadion liggen. Hij gaf het biljet aan zijn vader en besloot een handgeschreven brief te sturen naar Sean Jarvis, de directeur van Huddersfield Town: “Beste Sean. Ik was bij de wedstrijd tegen Manchester United en vond een vijfpondbriefje bij het stadion. We kunnen niet houden wat niet van ons is”, valt er in het schrijven te lezen.

“Wil je misschien tegen Aaron Mooy zeggen dat hij het briefje wel mag hebben omdat hij goed gespeeld en gescoord heeft? Ik heb het biljet in de envelop gedaan”, aldus Adam. Bestuurder Jarvis vond het zo’n bijzondere brief dat hij die via Twitter heeft verspreid en Mooy heeft inmiddels via social media laten weten dat hij Adam graag wil ontmoeten. Mooy opende na 28 minuten de score en de andere treffer werd gemaakt door Laurent Depoitre.

De 27-jarige Mooy, 29-voudig international van Australië, speelde voor New South Wales Institute of Sport alvorens hij elf jaar geleden de overstap maakte naar Bolton Wanderers. Hij kwam daarna uit voor St. Mirren, Western Sydney, Melbourne City, Manchester City en dus Huddersfield. Mooy, die een Nederlandse moeder heeft, kosste de promovendus een bedrag van elf miljoen euro en hij speelde tot dusverre dd duels voor de club.