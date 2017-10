Vervanger Elia ziet heldenrol in blessuretijd door vingers glippen in kraker

De topper in de Süper Lig tussen Besiktas en Medipol Basaksehir heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. In een knotsgekke slotfase leek Kerim Frei uit te groeien tot matchwinnaar, maar Dusko Tosic bezorgde de Zwarte Adelaars met een doelpunt in blessuretijd toch nog een puntendeling: 1-1.

Beide teams presteerde midweeks afwisselend in Europa. Besiktas verraste door te winnen van AS Monaco (1-2), terwijl Basaksehir een kansloze nederlaag (3-1) leed op bezoekb ij TSG Hoffenheim. Eljero Elia zat in Duitsland nog negentig minuten op de reservebank, maar kon in het Vodafone Park weer rekenen op een basisplaats. Aan de kant van de thuisploeg ontbrak Ryan Babel nog altijd vanwege een schorsing, maar verscheen Jeremain Lens wel aan de aftrap.

Het publiek in Istanbul werd in de eerste helft maar mondjesmaat verwend. Beide ploegen hadden grote moeite om tot uitgespeelde kansen te komen en grossierden in foutieve passes. Emmanuel Adebayor verzorgde na twintig minuten voetballen het enige wapenfeit van de bezoekers, maar de spits uit Togo zag zijn kopbal gekeerd worden door Fabri. Namens Besiktas vond Cenk Tosun op slag van rust Volkan Babacan op zijn weg. Elia had vlak daarvoor een gele kaart ontvangen na een overtreding op Ricardo Quaresma.

Basaksehir bleef ook na de onderbreking betrekkelijk eenvoudig op de been en was op het uur plots dicht bij de openingstreffer. Een schot van Edin Visca vloog echter rakelings naast het doel van Fabri. De tot dan toe vrijwel onzichtbare Lens maakte een minuut later plaats voor Oguzhan Özyakup en niet veel later ruimde ook Elia het veld. De ex-Feyenoorder werd vervangen door Frei en hij bracht Basaksehir in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd op voorsprong met een fraai schot in de bovenhoek. Dat was echter niet voldoende voor de overwinning, want Tosic kopte in de 92e minuut toch nog de gelijkmaker tegen de touwen.