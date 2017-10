Bonucci haalt uit naar mental coach: ‘Wat hij zegt is niet wat ik denk’

Leonardo Bonucci toog afgelopen zomer voor 42 miljoen euro van Juventus naar AC Milan, maar de centrale verdediger is er vooralsnog niet in geslaagd om met i Rossoneri een aanval op de Italiaanse top te doen. Milan kwam afgelopen weekend niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Genoa en Bonucci moest met een directe rode kaart al na 25 minuten spelen inrukken.

Zijn mental coach Alberto Ferrarini reageerde daarna in de media op de rode prent voor zijn pupil: “Bonucci is niet geboren als kampioen, maar heeft dat door hard te werken weten te bereiken. Met zijn rode kaart heeft hij zijn dieptepunt bereikt, maar ik ben er van overtuigd dat er nu een wedergeboorte plaats kan vinden. Alsof een hoofdstuk is afgesloten zodat er een nieuw hoofdstuk kan worden geopend.”

“Hij is hongerig om sterker dan ooit terug te komen. Milan heeft een van de beste centrale verdedigers ter wereld aangetrokken, maar bij Juventus was hij gefocust op zichzelf en niet op anderen, dat moet hij ook bij Milan doen. We zullen verder met hem gaan werken. Alle aandacht die hij heeft gehad nadat hij naar Milan ging was prachtig, maar het heeft hem geen goed gedaan”, waren de woorden van Ferrarini op maandag.

Bonucci was er echter snel bij om via Twitter afstand te nemen van de uitspraken van zijn mental coach: “Ik distantieer mezelf compleet van wat er is gezegd door Alberto Ferrarini, wat niet overeenkomt met mijn gedachten.” De stopper kreeg maandag te horen dat hij vanwege zijn rode kaart twee wedstrijden moet toekijken waardoor hij de duels met Chievo en zijn oude club Juventus aan zich voorbij moet laten gaan.