Ultieme bekroning Martens lonkt: ‘Ik heb er hard voor gewerkt’

Lieke Martens en Sarina Wiegman kunnen bij de FIFA-verkiezingen maandagavond in Londen in de prijzen vallen. De aanvalster van Barcelona kan worden benoemd tot Beste Speelster van de wereld, terwijl bondscoach Wiegman zich wellicht Beste Coach van een vrouwenelftal mag noemen. "Het is een mooie en spannende dag", zegt een nerveuze Martens in gesprek met de NOS.

Martens is samen met Carli Lloyd van Manchester City en Deyna Castellanos van Santa Clarita Blue Heat genomineerd voor de prijs, maar de kans is groot dat de Nederlandse de prijs wint, aangezien zij met een EK-titel op zak groot favoriet is. Daarnaast is Martens bij het EK in eigen land uitgeroepen tot Beste Speelster van het toernooi én is ze bij de UEFA-verkiezing tot Beste Speelster van Europa gekroond.

"Ongelooflijk. Het is nu al een jaar om nooit meer te vergeten. Ik heb er hard voor gewerkt, dus dit betekent heel veel. Dit zijn de dingen waar je van droomt. En wie weet worden Sarina Wiegman en ik nu extra beloond", aldus Martens, die afgelopen zomer FC Rosengaard verliet voor een droomtransfer naar Barcelona. "Zij moet het worden en natuurlijk hoop ik op ons allebei", aldus Martens.

"Dat zou heel mooi zijn voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Sarina is van grote klasse en echt een goede coach." Wiegman staat op de nominatielijst met de Deense bondscoach Nils Nielsen en Gérard Precheur, die met Olympique Lyon de Champions League won. "Het is een enorme waardering", vertelt Wiegman. "Voor mij persoonlijk, maar het zegt ook iets over de zomer en hoe wij allen hebben gewerkt."