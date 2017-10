Maandag, 23 Oktober 2017

Chelsea met Diego Costa-miljoenen naar Real Madrid

Er was de afgelopen tijd de nodige kritiek te horen op Antonio Conte. De Italiaanse manager is echter niet bang dat hij binnenkort op straat zal worden gezet door Chelsea. (Daily Mirror)

Als de afkoopclausule in het nieuwe contract van Emre Can bij Liverpool minder dan dertig miljoen euro bedraagt, gaat Juventus actie ondernemen. De middenvelder staat op het punt om een nieuwe verbintenis te ondertekenen bij the Reds. (Daily Mirror)

Antonio Conte wil de opbrengsten van de verkoop van Diego Costa graag investeren. In januari is de Italiaan van plan om bij Real Madrid aan te kloppen voor Gareth Bale. (Daily Star) In januari is de Italiaan van plan om bij Real Madrid aan te kloppen voor Gareth Bale.

Volgens zaakwaarnemer Mino Raiola heeft Zlatan Ibrahimovic nog vijf of zes jaar over als profvoetballer. De Zweedse spits van Manchester United is momenteel 36 jaar oud. (FourFourTwo)

Liverpool gaat zich binnen afzienbare tijd melden bij Maccabi Petah Tivka. The Reds hebben een bedrag van vijf miljoen euro over voor Manor Solomon. (The Sun)