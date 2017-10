Neres steelt de show met drie assists: ‘Ik wil steeds beter worden’

David Neres was zondag de uitblinker in de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. De aanvaller bereidde drie doelpunten voor en werkte daardoor aan zijn imponerende statistieken als speler in het shirt van de Amsterdammers. De twintigjarige Neres staat na 23 wedstrijden in het eerste op 7 doelpunten en 9 assists.

Neres sprak na afloop in gesprek met de NOS van ‘een gekke Klassieker’: “Deze wedstrijd is totaal anders dan alle andere duels. De hele wereld loopt hiervoor uit, dat zag je al op de trainingen toen er veel fans op afkwamen. Toen we in de buurt van het stadion waren, werd op de ramen van de bus geramd. Dat leken me fans van de andere club.”

Feyenoord en Ajax speelden een rommelige wedstrijd, maar toch gingen de bezoekers er met een 1-4 overwinning vandoor, met dank aan de assists van Neres. “Hoe het komt dat ik iedere week beter speel? Door de hele week hard te trainen en ik heb het vertrouwen van de trainer en de groep. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer vertrouwen je krijgt.”

Neres erkent goed aan het seizoen te zijn begonnen, maar wil nog veel meer laten zien in de hoofdstad: “Ik wil steeds beter worden en hoop in de toekomst nog meer uit mezelf te halen. Ik ga proberen om dit niveau vast te houden en sterk te blijven.” Ajax nam Neres in januari voor twaalf miljoen euro over van São Paulo en door variabelen kan dat bedrag oplopen tot vijftien miljoen.