‘Inconsequente’ Makkelie: ‘Volgens mij heb ik niets laten liggen’

Ajax wist zondagmiddag met 1-4 te winnen van Feyenoord in een harde Klassieker. Met name in de eerste helft lag het spel continu stil wegens begaande overtredingen, terwijl Danny Makkelie trachtte zo min mogelijk te fluiten om het spel vloeiend te houden, zo erkent de scheidsrechter in gesprek met de NOS.

"Ik denk dat wij een wedstrijd hebben gezien die in de eerste helft vrij rommelig was, veel overtredingen. In de tweede helft was dat anders. Wij kunnen als team terugkijken op een goede Klassieker", aldus Makkelie, die de vraag krijgt of hij niet inconsequent floot. Makkelie vond niet dat hij een stempel op de wedstrijd drukte: "Ik denk dat dat managen is."

"De ene keer moet je het wat korter houden, de andere keer kun je wat meer laten gaan. Dat is altijd een gevoel wat je in de wedstrijd moet hebben", vervolgt de leidsman. "We kwamen af en toe ogen te kort, maar ik vond niet dat het onsportief of gemeen was. Er werd sportief gespeeld. Tuurlijk waren er overtredingen die een kaart waard waren, maar die waren niet over het randje."

Makkelie kan zich niet vinden in de analyses van sommigen dat hij inconsequent handelde: "Ik snap niet wat er inconsequent aan is. Het is mij niet opgevallen dat ik de ene keer wel een kaart en de andere keer niet een kaart geef. De kaarten die ik heb gegeven, waren duidelijke kaarten. Volgens mij heb ik niets laten liggen", aldus de arbiter, die zichzelf geen cijfer wou geven.