Koeman fileert ‘popiejopie’ Nijhuis: ‘Ga in je mand en fluit je wedstrijden’

Ronald Koeman kreeg zondag opnieuw een flinke dreun te verwerken. De manager verloor zes van zijn tien laatste officiële wedstrijden met Everton en hield ook geen punten over aan het thuisduel met Arsenal (2-5). Koeman beleefde zo opnieuw een teleurstellende middag met the Toffees, die inmiddels zijn afgezakt naar een achttiende plaats in de Premier League.

De trainer zag hoe zijn elftal op eigen veld weinig in de melk te brokkelen had. "Arsenal was het betere team", vertelde hij na afloop in gesprek met Ziggo Sport. "We hadden problemen met de rol van Alexis Sánchez. Onze keeper (Jordan Pickford, red.) deed het uitstekend. Het stond 1-1 bij rust, toen hebben we iets veranderd. Nadat een aanval van ons een kans kon worden, valt in de tegenaanval de 1-2."

De Nederlander gaf aan in elk geval niet zelf de handdoek in de ring te zullen werpen. "Het was niet de laatste strohalm, niet vanuit mijn positie. Het is logisch dat jullie en de supporters dat wel zo zien. Ze zien alles negatief. Everton staat te laag en we krijgen te veel goals tegen. Dat gebeurt, dan krijg je iets wat in beweging komt. Daar kan ik verder niets aan doen. Het enige dat ik nog kan doen is keihard doorgaan."

Koeman besloot met een sneer aan het adres van Bas Nijhuis, die afgelopen donderdag de fluit hanteerde in de Europa League-wedstrijd van Everton tegen Olympique Lyon (1-2 verlies). De scheidsrechter deed een dag later in het televisieprogramma Voetbal Inside enkele uitlatingen over de oefenmeester. "Dat vind ik heel slecht", foeterde Koeman. "Dat je zelf dingen vertelt op televisie om de popiejopie uit te hangen. Over dingen die helemaal niet gezegd zijn, dat vind ik het ergste. Dat past niet bij zijn rol als scheidsrechter. Dan zou ik zeggen: Ga in je mand en fluit je wedstrijden. En doe voor de rest niets. Maar hij moet een boek verkopen met een vrolijk gezicht op televisie. Ik vind het heel laag. Als scheids zou je toch iets anders moeten doen."