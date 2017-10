Assaidi neemt FC Twente bij de hand; fans bedanken René Hake

Drie dagen na het vertrek van René Hake als hoofdtrainer heeft FC Twente drie punten mogen bijschrijven in de Eredivisie. Het team uit Enschede stuurde de nieuwe hekkensluiter Roda JC Kerkrade zaterdagavond met een 3-0 nederlaag huiswaarts en de doelpunten werden gemaakt door Oussama Assaidi (tweemaal) en Peet Bijen.

Hake pakte in zijn 72 Eredivisiewedstrijden als trainer van FC Twente gemiddeld 1,29 punten per duel, het laagste aantal tijdens een dienstverband als Twente-trainer sinds John van 't Schip in het seizoen 2001/02 (1,24, 34 duels). Directeur Jan van Halst besloot daarom om met hem te breken en hij onderhandelt momenteel met Gertjan Verbeek, maar tegen Roda zat interim-trainer Marino Pusic nog in de dug-out. Hij zag Twente in het eerste kwart het beste van het spel hebben, maar tot grote kansen leidde dat niet. Na 23 minuten had echter zomaar de 1-0 kunnen vallen.

Fredrik Jensen mocht alleen op het doel van Roda JC af, maar stuitte van dichtbij op de benen van de in een uitstekende vorm stekende Hidde Jurjus. Twee minuten later was het wel raak: Assaidi ging over het been heen van Christian Kum en scheidsrechter Serdar Gözübüÿuk legde de bal op de stip. Assaidi ging zelf achter de bal staan en schoot overtuigend binnen: 1-0. In het vervolg deden Assaidi en Jensen nog pogingen om te scoren en aan de andere kant was Dani Schahin de gevaarlijkste speler. De spits kreeg twee mogelijkheden, maar Jorn Brondeel liet zich niet verschalken.

Het Roda van Robert Molenaar hoopte na de pauze wat terug te kunnen doen, maar had weinig geluk met de arbitrage. Assaidi scoorde na 56 minuten na voorbereidend werk van Tom Boere en Luciano Slagveer, maar Slagveer had daarbij buitenspel gestaan. Dat werd echter niet opgemerkt door Gözübüyük en consorten. De bezoekers uit Limburg wisten dat zij een verloren wedstrijd speelden en na 73 minuten werd het zelfs 3-0: Bijen benutte een rebound nadat Boere tegen de lat had gekopt en dat betekende direct het slotakkoord in De Grolsch Veste. Assaidi werd nog getrakteerd op een publiekswissel.