‘Zelfs als er 50.000 Feyenoord-fans zijn voelt hij nauwelijks druk’

Justin Kluivert neemt het zondagmiddag met Ajax in De Kuip op tegen Feyenoord en heeft al een aantal waarschuwingen van zijn vader Patrick Kluivert gekregen over wat hij kan verwachten tijdens de wedstrijd. De oud-spits debuteerde in 1994 zelf in een Klassieker en wist in die wedstrijd meteen het net te vinden.

Kluivert heeft zijn zoon gewezen op een aantal gevaren tijdens de beladen kraker in het stadion van de aartsrivaal: “Geen onnodige kaarten pakken, hij mag in de kolkende Kuip zijn hoofd niet verliezen. Hij moet - net zoals ik altijd probeerde - extra motivatie en energie uit de vijandigheid proberen te halen”, vertelt Kluivert sr. in gesprek met De Telegraaf.

De voormalige aanvaller van onder meer Barcelona, AC Milan en PSV heeft alle vertrouwen in zijn zoon, aangezien Justin Kluivert volgens zijn vader nauwelijks druk voelt: “Hij houdt van voetbal en weet dat hij daar goed in is. Het podium maakt dan niet uit. Of hij op een pleintje staat te pielen of dat er 50.000 Feyenoord-fans zijn. Hij houdt zijn hoofd koel.”