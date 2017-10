FC Groningen zet Mahi en Idrissi uit selectie wegens ‘ontoelaatbare houding’

FC Groningen heeft een dag na de 0-1 nederlaag tegen Willem II hard ingegrepen in de selectie. De Trots van het Noorden maakt zaterdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Mimoun Mahi en Oussama Idrissi wegens een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’ disciplinair zijn gestraft.

Het duo is door de club uit de selectie gezet en ontbreekt in ieder geval voor het bekerduel met Roda JC Kerkrade en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam van volgende week zondag. Idrissi moet zich per direct bij Jong FC Groningen gaan melden en krijgt via het tweede elftal een kans om zich te verbeteren en te laten zien dat hij bij de eerste selectie wil trainen en spelen.

Mahi moet zich maandagochtend bij de directie van de club melden, waarna wordt besloten welke maatregelen Groningen precies zal treffen. De Marokkaans international zal de komende periode hoe dan ook geen onderdeel uitmaken van de eerste selectie en ook niet trainen of spelen bij Jong FC Groningen, zo maakt de club duidelijk.