Brenet kan bijzonder record verbreken: ‘Hoop dat hij het zelfs verpulvert’

Joshua Brenet staat op het punt om een bijzonder record te verbreken. PSV bleef met de verdediger in de basiself maar liefst 47 keer ongeslagen en daarmee heeft Brenet bijna een clubrecord in handen. Dat record staat momenteel op naam van Berry van Aerle, die tot een reeks van 49 wedstrijden kwam.

Van Aerle heeft er geen problemen mee als zijn record uit de boeken verdwijnt. “Ik hoop dat hij het record overneemt en zelfs verpulvert, want dan weet ik zeker dat PSV goed draait en kampioen wordt. Best bijzonder dat zo'n serie uit het verleden nog steeds stand heeft gehouden”, zegt de oud-speler van PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hij vindt de cijfers ‘interessant’ en vindt het dan ook niet vreemd dat het nu in de pers komt.

“Wat het mij vooral zegt, is dat Joshua wat in zijn mars heeft en goed genoeg is voor een plek in de wedstrijdselectie van PSV”, vervolgt Van Aerle, die onder de indruk is van Brenet. “Ik zie hem niet vaak slidings of tackles maken, maar hij heeft wel enorm veel snelheid in huis om defensief dingen recht te zetten. Ook doet hij dat vanaf de linkerkant, wat van nature niet zijn eigen positie was, en dat is knap. Zijn kracht is misschien ook wel dat hij soms iets van onvoorspelbaarheid in huis heeft.”